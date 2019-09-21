وفيات يوم السبت 21 سبتمبر 2019

هيله حمود راشد، زوجة، محمد موسى سليمان الحريِّص 74 عامًا، «شُيعت»، الرجال: الزهراء ، ق 4 ، ش 411 ، م 7 النساء: الجابرية ، ق 9 ، ش 21 ، م 34 : 99605550 – 99307599.

فارس سليمان دغيّم الخالدي، 78 عامًا «شُيع» العيون ، ق 2 ، ش 10 ، م 49 أزرق: 66580034.

ناصر بخيت ثويني السعيد، 54 عامًا «شُيع» الرجال: الفنطاس، ق 2، الخط الساحلي، ديوان العميري النساء: مشرف، ق 6، ش 8، م 13 : 65589300 – 99444267.

سعد عبدالله علي الصفار 53، عامًا «شُيع»، الرجال: حسينية ابوالفضل العباس، الدعية، ق 2، ش 21، م 3، :النساء: حسينية البتراء البتول، الرميثية، ق 2، شارع جمعان الحريتي، ج 20، م 4: 66540448.

صالح حسين علي الحداد 84، عامًا «شُيع» الرجال: المنصورية، حسينية علي آل ياسين النساء: الرميثية، ق 12، شارع عبدالله ابن الزبير، م 18 : 99560644 – 66741447.

جابر حسين الحرفه العازمي 92، عامًا بعد صلاة عصر الأحد، بمقبرة صبحان، بيان، ق 8، الشارع الأول، ج 3، م 36 : 66551889.