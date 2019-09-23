وفيات يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019

عيسى عبداللطيف سيف عبدالله سيف، 65 عامًا «شُيع» العارضية، ق8، ش5، م28، قرب مخفر العارضية : 60952255 – 67755383.

عصام عبداللطيف سيف عبدالله سيف 58 عامًا «شُيع» العارضية ، ق8 ، ش5 ، م28 ، قرب مخفر العارضية : 60952255 – 67755383.

سعود عبدالعزيز علي عبدالمحسن الضبيبي 66 عامًا «شُيع» الرجال: مبارك الكبير، ق6، ش14، م9، الديوانية على امتداد شارع الغوص بعد صالة الشلاحي – النساء: القصور ، ق2، ش8 / م19 – 99023203.

رباب محمد حسين، أرملة ، حسن سلمان ياديكار 84 عامًا «شُيعت» الرجال: حسينية عاشور ، بنيد القار – النساء: حسينية ام صادق ، الرميثية، ق4، شارع مالك بن انس، ج44، م5 : 99621688 – 97914986.

بدرية عبداللطيف العبدالجليل، 87 عامًا، «شُيعت» الرجال: الروضة ، ق5 ، ش60، م226 ، ديوان العبدالجليل، النساء: العديلية، ق2، ش28، م1 : 22522277.