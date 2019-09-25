وفيات يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2019

منى عبدالله احمد الأحمد، زوجة، عبدالرحمن فهد المغربي، 68 عاماً، شيعت، الرجال: السرة ، ق3 ، ش10 ، م15، النساء: صباح السالم ، ق10 ، ش1 ، ج2 ، م11، ت: 97744990، 65011554، 66115560، 99528081.

نبيهة ضاحي جاسم الضويحي، زوجة، خالد صالح الحماد، 64 عاماً، تشيع التاسعة من صباح الخميس، الرجال: النزهة ، ق1 ، شارع عبدالرحمن الفارس ، م1 ، ديوان الحماد، النساء: الدسمة ، ق1 ، شارع الدوحة ، م4، ت: 66648751، 90090688.

حسين عبدالله محمد السنعوسي، 55 عاماً، تشيع التاسعة من صباح الخميس، الرجال: الخالدية ، ق3 ، شارع اوراس ، م13، النساء: الخالدية ، ق3 ، ش31 ، م23، ت: 99051842، 99155259.