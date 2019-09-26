وفيات يوم الخميس 26 سبتمبر 2019

منى عبدالله أحمد الأحمد زوجة، عبدالرحمن فهد المغربي 68 عامًا، «شُيعت» – الرجال: السرة ، ق3 ، ش10 ، م15 – النساء: صباح السالم ، ق10 ، ش1 ، ج2 ، م11 ت: 97744990 – 65011554 – 66115560 – 99528081.

نبيهة ضاحي جاسم الضويحي، زوجة، خالد صالح الحماد 64 عامًا التاسعة من صباح «غد الخميس»، الرجال: النزهة ، ق1 ، شارع عبدالرحمن الفارس ، م1 ، ديوان الحماد – النساء: الدسمة ، ق1 ، شارع الدوحة ، م4 ت: 66648751 – 90090688.

حسين عبدالله محمد السنعوسي 55 عامًا، التاسعة من صباح «غد الخميس»، الرجال: الخالدية ، ق3 ، شارع اوراس ، م13 – النساء: الخالدية ، ق3 ، ش31 ، م23 ت: 99051842 – 99155259.