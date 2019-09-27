وفيات يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019

سالم فلاح بن ضاحي الهاجري، 66 عاما ،شيع ، الرجال: سعد العبدالله ـ ق8 ـ ش815 ـ م27 ـ المنزل القديم 1346 ـ الرقم الآلي للعنوان: 19858285، ت: 67788138

منصور حمود رسم العجمي، 79 عاما ،شيع ، الرجال: الصباحية ـ ق1 ـ ش12 ـ م163، ت: 66663501 – 99884294

مرزوقة ساكت سالم المطيري، أرملة متعب غصيان الديحاني، 80 عاما، شيعت، الرجال: الأحمدي ـ ق15 ـ ش9 ـ م20، النساء: الرقة ـ ق2 ـ ش15 ـ م624، ت:99008828

زهرة علي إبراهيم الموسى، أرملة موسى محمد الموسى: 95 عاما، شيعت، الرجال: المنصورية ـ ق1 ـ ش جاسم الوزان ـ م3 ـ حسينية الأوحد، النساء: الجابرية ـ ق9 ـ ش8 ـ م9، ت: 22555435- 25310447.