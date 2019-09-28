وفيات يوم السبت 28 سبتمبر 2019

سالم فلاح بن ضاحي الهاجري 66 عامًا، «شُيع» سعد العبدالله ، ق 8 ، ش 815 ، م 27 ، المنزل القديم 1346 – الرقم الآلي للعنوان،19858285 ت: 67788138

منصور حمود رسم العجمي 79 عامًا «شُيع» الصباحية ، ق 1 ، ش 12 ، م 163، ت: 66663501 – 99884294.

مرزوقة ساكت سالم المطيري أرملة، متعب غصُيَّان الديحاني 80 عامًا «شُيعت» الرجال: الأحمدي ، ق 15 ، ش 9 ، م 20 – النساء: الرقة ، ق 2 ، ش 15 ، م 624 ، ت: 99008828.

زهرة علي إبراهيم الموسى، أرملة موسى محمد الموسى 95 عامًا «شُيعت» الرجال: المنصورية ، ق 1 ، ش جاسم الوزان ، م 3 ، حسينية الأوحد – النساء: الجابرية ، ق 9 ، ش 8 ، م 9، ت: 22555435 – 25310447.