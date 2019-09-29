وفيات يوم الاحد 29 سبتمبر 2019

باسمة شعبان حسين علي شعبان 54 عامًا «شُيع» حسينية عقيله الطالبين ، الرميثية.

مهدي سعود مهدي بن نعمه 2 عام «شُيع» العزاء بالمقبرة فقط.

خالد بدر آدم عيدان 49 عامًا «شُيع» رجال: مشرف ، ق 5 ، ش 8 ، م 11 – نساء: حطين ، ق 4 ، ش15 ، م 66 ت: 99232381.

بنه سعد الشعلان، زوجة ، سالم فرج المطبقي 79 عامًا «شُيعت» رجال: الروضة ، ق 2 ، شارع علي سليمان بو كحيل ، صالة دسمان – نساء: العمرية ، ق 1 ، ش 4 ، م 43، ت: 55118585 – 99972161 – 66046687.

نوره بدر أحمد محمد الجاركي 28 عامًا التاسعة صباح «غد الاثنين» – رجال: اشبيليه ، ق 3 ، ش 313 ، م 9 نساء: الفيحاء ، ق 6 ، شارع الإدريسي ، م 5 ت: 55111990 – 60064660 – 60404100.

قماشة عمر عبد الله المغيصيب 87 عامًا التاسعة صباح «غد الاثنين» رجال: عبد الله السالم ، ق 1 ، شارع هرم بن سنان ، م 25 ، نساء: السرة ، ق 1 ، ش 11 ، م 17 ت: 99690002 – 99155580.