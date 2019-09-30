وفيات يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019

عبدالله علي عبدالرحمن النصيبي، 85 عاما، «شيع»، رجال: كيفان، ق4، ش45، م9، ت: 99006500، نساء: السلام، ق2، ش217، م7.

عياد عيد مصلح الرشيدي، 66 عاما، «شيع»، رجال: اشبيلية، ق2، ش211، م14، ت: 66755534، نساء: العارضية، ق11، ش2، ج1، م15، ت: 66660501.

شريفه راشد سالم الرشود، 64 عاما، «شيعت»، رجال: الرميثية، ق7، ش78، م17، ت: 99600699، نساء: المنصورية، ق1، ش15، م4.

توفيق بدر محمد بهادر البلوشي، 60 عاما، «شيع»، حسينية البلوش، الجابرية، ق11، ش108، ت: 98787878، 99990093، 99030750.

فاديا احمد مجيدي، 64 عاما، «شيعت»، رجال: الشامية، ق9، ش91، م1، ديوان الرويح، ت: 97884446، نساء: الشامية، ق9، ش91، م3.

ساره طلق ماطر العتيبي، أرملة،مزعل عبدالله العتيبي، 81 عاما، «شيعت»، رجال: بيان، ق12، ش1، ج6، م7، ت: 92222239، نساء: مشرف، ق3، ش1، م52، ت: 51011474.

منيره فراج الشراري، أرملة،منصور سعد البذال، 94 عاما، «شيعت»، رجال: الرابية، ق4، ديوان البذال، ت: 55797988، نساء: الرحاب، ق3، ش4، م18، ت: 99879099.