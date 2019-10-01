وفيات يوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2019

عاليه محمد السيد علي ارملة، مرجي قوطان العنزي 71 عامًا «شُيعت»، سعد العبدالله ، ق8 ، ش851 ، م4 ت: 55949666 – 55552422.

علي احمد يوسف إبراهيم 75 عامًا «شُيع» الرجال: الصباحية ، ق4 ، ش16 ، م832 – النساء: المنقف ، ق2 ، ش17 ، م6 ت: 97675789.

سميه عبدالحميد سلمان العيسى 59 عامًا «شُيعت» – الرجال: الفيحاء ، ق9 ، ديوان عبداللطيف بن عيسى – النساء: القرين ، ق3 ، ش7 ، م18 ت: 97654448 – 99595922.

شعاع فهد علي الدويله زوجة، خالد مطلق زايد الدويله 68 عامًا «شُيعت»، الرجال: العمرية ، ق5 ، الشارع الأول ، م1 – النساء: اشبيليه ، ق1 ، ش115 ، م15 ت: 50650000 – 96669825.

مبارك سعود مبارك الدليمي 88 عامًا بعد صلاة عصر الأربعاء – الرجال: الرميثية ، ق2 ، شارع جمعان الحريتي ، ج20 ، م9 أ – النساء: الرميثية ، ق2 ، شارع جمعان الحريتي ، م 9ب ت: 99829987.

حثلة سعد حسن العجمي ارملة ، خميّس الشويعر 98 عامًا «شُيعت» الرجال: ابوحليفة ، ق2 ، شارع المخفر ، م40 – النساء: هدية ، ق1 ، ش2 ، م205 ت: 99003615.

عائشه عبدالله سعد السبيتي ارملة، عبدالرحمن سعد الوادي 86 عامًا بعد صلاة عصر الأربعاء، بمقبرة صبحان، الرجال: العدان ، ق2 ، ش89 ، م27 – النساء: القرين ، ق3 ، ش5 ، م14 ت:66567032 – 99711039.

محمد تقي غالب محمد تقي 69 عامًا الثامنة والنصف صباح الأربعاء ، الرجال: الدسمة ، مسجد النقي – النساء: الدسمة ، ق2 ، شارع بلقيس ، ج25 ، م1 ، ديوان الزلزلة ت: 60400484 – 99634564.