وفيات يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2019

قسمة رحيل جمعة، زوجة، حبيب محمد الخالدي، 82 عاماً، «شيعت»، الجهراء، القصر، ق1، ش1، م47، ت: 97980140 – 66668924. نوال عبدالرحمن سعيد، أرملة، حمد جاسم الحسن، 79 عاماً، «شيعت»، الرجال: الروضة، ق5، شارع خالد الأيوب، م7، ت: 99911998، النساء: الروضة، ق5، شارع البارودي، م24، ت: 22553535.

مروة عدنان ثني العنزي، زوجة، عبداللطيف عبدالله العمر، 24 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشامية، ق3، شارع عبدالله الرومي، م53، ديوان الثني العنزي، ت: 99399630، النساء: كيفان، ق5، ش59، م10.

عبدالله سعد سرور محمد، 54 عاماً، «شيع»، الرجال: القرين، ق4، ش3، م36، ت: 66038119، النساء: الصباحية، ق1، الشارع الخامس، م632، ت: 99476103.