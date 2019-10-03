وفيات يوم الخميس 3 اكتوبر 2019

قسمه رحيل جمعه زوجة، حبيب محمد الخالدي 82 عامًا «شُيعت» الجهراء ، القصر ، ق 1 ، ش 1 ، م 47، ت:97980140 – 66668924.

نوال عبد الرحمن سعيد أرملة ، حمد جاسم الحسن 79 عامًا «شُيعت» ، الرجال: الروضة ، ق 5 ، شارع خالد الايوب ، م 7 – النساء: الروضة ، ق 5 ، شارع البارودي ، م 24، ت:99911998 – 22553535.

مروه عدنان ثني العنزي زوجة ، عبد اللطيف عبدالله العمر 24 عامًا «شُيعت» الرجال: الشامية ، ق 3 ، شارع عبدالله الرومي ، م 53 ديوان الثني العنزي – النساء: كيفان ، ق 5 ، ش 59 ، م 10، ت:99399630.

عبدالله سعد سرور محمد 54 عامًا «شُيع» الرجال: القرين ، ق 4 ، ش 3 ، م 36 – النساء: الصباحية ، ق 1 ، الشارع الخامس ، م 632، ت: 66038119 – 99476103.