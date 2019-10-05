وفيات يوم السبت 5 اكتوبر 2019

صلاح عبدالله خلف السعيد 58 عامًا «شُيع»، الرجال: الخالدية، ق 2 ، شارع عبدالله الخلف، ديوان عبدالله الخلف السعيد ، مقابل كيفان – النساء: اليرموك ، ق 3 ، ش 3 ، م 3، ت: 66478000 – 99886644.

سكينة علي حسين المنصور الأستاد، 84 عامًا، «شُيعت» الرجال: الدعية ، ق 2 ، مسجد البحارنة – النساء: الدعية ، ق 4 ، حسينية حجي غانم، ت:99811820 – 99148885.

سليمان صادق بن حسين 25 عامًا «الثانية عشر ليلاً اليوم السبت»، الرجال: حسينية الامام الحسين، سلوى، ق 1 ،ش 7، م 27 ، مقابل مدرسة الغانم ثنائية اللغة – النساء: الجابرية ، ق 6 ،ش 8 ، م 10، «ملاحظة» : العزاء ابتداء من يوم الاحد 6 ،10 ،2019، : 66677250 – 97262920.

بدريه عبدالعزيز علي شموه 94 عامًا، بعد صلاة عصر «غد الاحد»،الرجال: مسجد الامام الحسن ، بيان – النساء: الرميثية ، ق9 ، حسينية ام البنين الأربعة ، ج93 ، م38 ، شارع أسامة بن زيد ، مقابل الدائري الخامس مباشرة، تلفون النساء: 51508088.