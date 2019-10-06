وفيات يوم الاحد 6 اكتوبر 2019

مي علي سعد السعد 75 عامًا «شُيعت» رجال: مبارك الكبير ، ق 2 ، ش 43 ، م 39 – نساء: صباح السالم ، ق 3 ، الشارع الثاني ، ج 4 ، م 6 ت: 97831223.

عباس علي البلوشي 71 عامًا «شُيع»، الحسينية الحيدرية ، السالمية ، ق 10 ، ش 7، ت:90990099 – 96633136.

ظافر عامر بن مكراد آل محفوظ 76 عامًا «شُيع» رجال: العقيلة ، ق 2 ، ش 104 ، م 84 – نساء: الصباحية ، ق 3 ، ش 16 ، م 1190، ت:99646548 – 66554435.

منيرة تركي النشار المطيري أرملة ، مجهول محمد المطيري 60 عامًا «شُيعت» رجال: العزاء بالمقبرة فقط – نساء: سعد العبد الله ، ق 5 ، ش 515 ، م 33، ت:66605706 – 55006055.

وفاء قصي عبد الحميد المشري 57 عامًا «شُيعت» رجال: الشامية ، ق 3 ، شارع حمد صالح الحميضي ، م 48 – نساء: قرطبة ، ق 4 ، ش 3 ، م 23، ت:99838804 –

علي عبد الرحمن راشد النجدي 102 عام «شُيع» رجال: السرة ، ق 4 ، ش 16 ، م 28 – نساء: مشرف ، ق 4 ، الشارع الأول ، م 36، ت: 99902638 – 25381024.