وفيات يوم الاثنين 7 اكتوبر 2019

مريم سلطان فيروز محمد 67 عامًا «شُيعت» بنيدالقار، حسينية علي الموسوي، ت: 99897521 – 50001412.

بحريه حسن العنزي أرملة، علي شامخ العنزي 84 عامًا «شُيعت» الفحيحيل ، ديوان الشامخ ، ق 1 ش 4 ، م 110، ت: 99024605 – 99033352.

رجعه شنّوف مرزوق الشعلان أرملة ، محمد الحصبان 83 عامًا «شُيعت» الرجال: العزاء في المقبرة فقط – النساء: الاندلس ، ق 5 ، ش 1 ، م 60، ت: 55231177 – 60770096.

عمر سليمان العبدالكريم 78 عامًا «شُيع» الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 1 ، شارع نصف اليوسف ،ج 15 ، م 8 – النساء: قرطبة ، ق 4 ، ش 1 ، ج 5 ، م 43، ت: 67777726 – 67088999.

غلوم علي محمد جمعه اشكناني 86 عامًا «شُيع» الرجال: الدسمة ، مسجد النقي – النساء: ضاحية عبدالله السالم ، ق 2 ، ش 23 ، م 10 ، عصرا فقط، ت: 99452794.

عامر غلوم حسن قبازرد 61 عامًا «شُيع» الرجال: شرق ، الحسينية الجديدة ، النساء: الجابرية ، ق 5 ، شارع عبدالله دشتي ، م 50 ، بعد العصر فقط،ت: 66067000 – 99375353.