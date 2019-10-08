وفيات يوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2019

طيبه علي حسين عرب زوجة، عبدالعزيز احمد التميمي 66 عامًا، «شُيعت» الرجال: جابر الأحمد ، ق6 ، ش584 ، م1102 – النساء: العارضية ، ق10 ، ش5 ، ج6 ، م1، ت:94995443 – 99333605.

عايض مرزوق فهد البنيان 81 عامًا «شُيع» الصليبخات ، ق4 ، ش114 ، ج2 ، م45، ت: 99888000 – 99871000.

مريم محمد يعقوب بوحيمد ارملة، صلاح راشد سلطان بورسلي 59 عامًا، «شُيعت» الرجال: العدان ، ق2 ، ش35 ، م6 – النساء: مبارك الكبير ، ق3 ، ش8 ، م17، ت : 97899388.

بدرية جاسم سالم الجاسم زوجة، خالد احمد العبدالغفور، 72 عامًا «شُيعت» الرجال: ديوان العبدالغفور ، السرة ، ق6 ، ش12 ، م13 – النساء: السلام ، ق3 ، ش301 ، م3، ت: لا يوجد

يعقوب يوسف إبراهيم المسلم 101 عام «شُيع» الرجال: ديوان القناعات ، الشويخ ، ق3 ، شارع خوله – النساء: سلوى ، ق7 ، ش5 ، م31، ت: 99616969 – 99617655 – 99617555.

دهيسه دعيسان عضيب الخالدي أرملة، مطلق سهو الخالدي، 84 عامًا «شُيعت» صباح الناصر ، ق1 ، ش24 ، م57، ت: 60903333 – 24888384.

راشد عثمان عبدالله الشقجي 69 عامًا «شُيع» الرجال: الرميثية ، ق1 ، شارع ناصر المبارك ، م82 – النساء: القصور ، ق6 ، ش11 ، م11، ت: 90000695.

مشعل حسين صالح الجاركي 41 عامًا «شُيع» الرجال: الفحيحيل ، ق9 ، ش17 ، ديوان الجاركي – النساء: جابر العلي ، ق6 ، ش16 ، م6، ت: 99597127 – 99555058.

جاسم محمد عبدالله الأستاذ 85 عامًا «شُيع» التاسعة صباحا «غد الأربعاء» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنة ، مقابل محطة البانزين – النساء: الدعية ، ق1 ، ش11 ، م4، ت: 99378282 – 99830038.