وفيات يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019

هلاله محمد عبدالله الخلف العنزي، 73 عاماً، «شيعت»، الرجال: الصباحية، ق4، ش16، م833،ت: 96000413، النساء: الجهراء، النعيم، ق2، ش12، م4،ت: 52555761.

جعفر علي عبدالله علي الجعفر، 68 عاماً، «شيع»، الدعية، حسينية آل بوحمد،ت: 99560564.

فايق عبداللطيف المسباح، 82 عاماً، «شيع»، الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش868، م45،ت: 97878842، النساء: صباح الناصر، ق6، ش45، م16.

غنيمة عبدالعزيز الفلاح، أرملة/ خالد صالح الفلاح، 78 عاماً، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، الرجال: الفيحاء، ق8، ج89، م1، مقابل مستوصف الفيحاء، ديوان الفلاح، النساء: الخالدية، ق2، ش23، م21.