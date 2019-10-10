وفيات يوم الخميس 10 اكتوبر 2019

مارلا الصليهم، زوجة محمد ناصر مبارك الصليهم، 72 عاما «شيعت»، رجال: قرطبة، ق3، ش2، م38، ت: 99019891، نساء: الشهداء، ق2، ش202، م12، ت: 99807584.

نجاة علي موسى علي، أرملة احمد راشد السعد، 64 عاما «شيعت»، رجال: عبدالله المبارك ق2، ش229، م18، ت: 99026888، نساء: العارضية، ق8، ش7، م69، ت: 97771800.

تمام نمر محمود عاشور، أرملة خميس ناصر الخميس، 75 عاما «شيعت»، رجال: الروضة، ق2، ش25، م19، ت: 99424254، نساء: سلوى، ق7، ش6، م16، ت: 99061979.

لولوة صالح حمد الجاسم، أرملة سعد محمد المبايع، 74 عاما «شيعت»، رجال: عبدالله المبارك، ق9، ش909، م23، ت: 66693166، نساء: بيان، ق12، الشارع الأول، ج3، م37، ت: 99087992.

شيخة طريم صبار، زوجة محمد سالم فلاح الهاجري، 79 عاما «شيعت»، رجال: جنوب السرة الزهراء، ق4، ش417، م16، ت: 66493668.

بلقيس عبدالله عبدالرحمن، أرملة عبدالله علي العوضي، 80 عاما «شيعت»، رجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 55545757، نساء: العدان، ق2، ش74، م16.

مزنة مسعود عبدالعزيز المسعود، أرملة فهد حمد الرجعان، 71 عاما «شيعت»، رجال: القصور، ق1، ش7، م27، ت: 98747878، نساء: الرقة، ق1، ش2، م21، ت: 97177466.

فهد الحرمل العجمي: 83 عاما، «يشيع غدا بعد صلاة الجمعة بمقبرة صبحان»، رجال: العمرية، شارع المخفر، مقابل مدرسة شملان بن علي، ت: 99622710، نساء: العمرية، ق3، ش7، م23.

فاطمة خليل علي دشتي: 70 عاما «شيعت»، رجال: حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية، ت: 69000900، نساء: النزهة، ق1، شارع عبدالرحمن الفارس، م25، عصرا فقط.