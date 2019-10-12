وفيات يوم السبت 12 اكتوبر 2019

صالح عبدالله القفاص 81 عامًا «شُيع» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنة – النساء: الجابرية ، ق 10 ، ش 13 ، م 10 ، العصر فقط، ت: 60611110 – 66525131.

عبداللطيف سعود عبدالعزيز المنيع 70 عامًا «شُيع» الرجال: جنوب السرة ، حطين ، ق 4 ، ش 416 ، م 53، النساء: السرة ، ق 2 ، ش 3 ، م 1، ت: 97997722 – 96696632 – 97920282 – 51001900.

موضي زياد عواد السربل ارملة ، صغير صامل السربل 67 عامًا بعد صلاة عصر «غد الأحد» بمقبرة الجهراء – الرجال: سعد العبدالله ، ق 2 ، ش 203 ، م 1، – النساء: الواحة ، ق 2 ، ش 10 ، م 1147 ، ت: 99441212.

عبدالله محمد عبدالله سكين 87 عامًا بعد صلاة عصر «غد الأحد» الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة ، ق 4 ، ش 40 ، قسيمة 15 – النساء: الرميثية ، ق 7 ، ش 78 ، م 17، ت: 60697000 – 99031100.