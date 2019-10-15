وفيات يوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2019

أحمد غلوم رضا تقي اشكناني 25 عامًا «شُيع» الرجال: الحسينية الاشكنانية ، ميدان حولي – النساء: حسينية ام البنين الأربعة ، الرميثية ، شارع أسامة بن زيد ، ج93 ، م38، ت: 97939445 – 98818816.

عبداللطيف عبدالله عبداللطيف الحمد 64 عامًا «شُيع» الرجال: الشامية ، ق8 ، ش 85 ، ديوان الحمد – النساء: السالمية ، ق9 ، ج1 ، م7 ، شارع الخليج العربي، ت: 25710831.

صيتة سودان سعيد الشمري أرملة، علي عقاب سعيد الشمري 74 عامًا بعد صلاة عصر الأربعاء، مقبرة صبحان الصباحية ، ق1 ، ش1 ، م505، ت: 99507726 – 66217377.