تراجعت حدة الحرائق التي تشهدها عدة مناطق في لبنان مع هطول الامطار واستقدام مروحيات من قبرص اليوم الثلاثاء للمساعدة في جهود الإطفاء.

وقال مدير الدفاع المدني اللبناني ريمون خطار في تصريحات صحفية “طائرات الاطفاء توقفت عن العمل مع حلول الظلام وبسبب الظروف المناخية وسنكمل العمليات عبر العناصر والامكانيات المتوفرة واذا استمرت الامطار بالهطول فستساعدنا كثيرا”.

كما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن تسيير دوريات للحفاظ على الامن وتسهيل عمليات الإنقاذ ومراقبة محيط الغابات والاحراج.

وتشهد عدة مناطق في لبنان منذ أمس الأول حرائق غير مسبوقة من النبطية جنوبا الى عكار شمالا بالإضافة الى تمددها في منطقتي الشوف وعالية في جبل لبنان.

وأسفرت الحرائق عن تضرر عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات وسقوط عنصر من الدفاع المدني.

وبدأت تلك لحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح التي ساعدت في اشتعال النيران في بعض الأشجار والمساحات الخضراء.

لكن الامطار التي انهمرت بغزارة في المناطق بعد ظهر اليوم حدت من تمدد النيران في الاحراج والاعشاب اليابسة.