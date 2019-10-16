روسيا تمنح الجنسية للأجانب و”عديمي الجنسية” إذا حققوا مرتبة الشرف دراسيا

نشرت مصلحة الهجرة التابعة للداخلية الروسية بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه “يحق للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية، المسجلين في مكان إقامة [على الأراضي الروسية]، أو ممن يقيمون على أراضي روسيا الاتحادية، التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية بطريقة مبسطة، شريطة أن يكون هؤلاء المواطنون والأشخاص، ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس بدرجة مرتبة الشرف، أو على دبلوم متخصص بدرجة مرتبة الشرف، أو على الماجستير بدرجة مرتبة الشرف، أو دبلوم الدراسات العليا بدرجة مرتبة الشرف، أو ممن أنهى الدراسات العليا في الطب بدرجة مرتبة الشرف، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2019 “.

وأشار البيان كذلك، إلى ضرورة إكمال أولئك الطلاب برنامجاً تعليميا يُعد الموظفين (عمليا) بحسب اختصاصاتهم، للمهن المدرجة في قائمة المتخصصين المؤهلين (تشمل القائمة 74 مهنة).

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، إيرينا فولك، قد قالت في أوائل أيلول/سبتمبر، إن الوزارة بدأت بصياغة مشروع قانون يسمح للخريجين الأجانب من الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية بالحصول على الجنسية بطريقة مبسطة.

وفي الـ 2 من تشرين الأول/أكتوبر، دخلت التعديلات على قانون الجنسية في روسيا حيز التنفيذ، حيث خفضت مدة الخدمة اللازمة للمواطن الأجنبي المؤهل تأهيلا عاليا من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة (العمل في إحدى المؤسسات الحكومية الروسية)، للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

ويمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على الجنسية الروسية من قبل الأجانب الذين يعملون في روسيا لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام، في التخصصات المد بقائمة العمل، التي تشمل كما ذكر سابقاً، 74 مهنة.