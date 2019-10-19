اعلنت جامعة الكويت حصول قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية على الاعتماد الاكاديمي العالمي في (الحوسبة العامة) من منظمة (ABET) العالمية المتخصصة باعتماد برامج الهندسة والحوسبة.

وقالت القائمة باعمال رئيس قسم علوم المعلومات الدكتورة هنادي عبدالسلام في تصريح صحفي اليوم السبت انه تم اختيار تقرير التقييم الذاتي الذي اعده القسم من ضمن افضل 50 تقريرا على مستوى العالم.

واضافت عبدالسلام ان قسم علوم المعلومات يهدف الى توفير تعليم عالي الجودة يتسم بالشمولية والتوجه نحو الحياة المهنية في نظم المعلومات الحاسوبية واتباع منهج قائم على افضل المخرجات تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035).

يذكر أن (ABET) هي منظمة امريكية تعتمد برامج التعليم في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الامريكية.

يشار الى ان قسم علوم المعلومات يمنح درجة بكالوريوس علوم في علوم المعلومات وإلى جانب برنامجي ماجستير الاول في تكنولوجيا المعلومات والاخر في نظم المعلومات الحاسوبية ويؤهل القسم طلبته للعمل في مجالات متعددة في اقسام نظم المعلومات في القطاعين العام والخاص.