وفيات يوم السبت 19 اكتوبر 2019

عبدالناصر سليمان عبدالرحمن يوسف الحداد، 55 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق 1 ، ش 19 ،م 2، النساء: مشرف ، ق 5 ، ش 9 ، ج 1 ، م 23، ت: 99041429، 99011238.

محسن هميج خلف السريحي المطيري، 85 عاماً، شيع، صباح الناصر ، ق 7 ، ش 50 ، م 37، ت: 66811616.

فتحية عبدالمنعم عبدالله العناني، زوجة ، حسين سلطان عبدالله، 75 عاماً، شيعت، الرجال: غرناطة ، ق 2 ، ش 3 ، م 29، النساء: الصليبيخات ، ق 2 ، ش 104 ، م 70، ت: 99631849، 97701077 ، 55217272.

محسن فيصل حميد بوخلف، 11 عاماً، شيع، الرميثية ، ق 3 ، شارع احمد بن حنبل ، ج 37 ، م 1، ت: 99403090.

فاطمة محمد امين العوضي، أرملة ، عبدالله محمد شريف العوضي، 83 عاماً، شيعت، الرجال: الدعية ، ديوان العوضي، النساء: القادسية ، ق 2 ، ش 26 ، م 3، ت: 55665042، 60308500.

فهد حسين مخلف المطيري، 65 عاماً، شيع، الرجال: جابر الأحمد ، ق 7 ، ش 793 ، م 174، النساء: العارضية ، ق 10 ، ش 4 ، ج 2 ، م 4، ت: 99060656.

شيخه نايف محمد، زوجة، عبدالله محمد بن خالد الحربي، 71 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الأحد،بمقبرة الجهراء، الرجال: سعدالعبدالله ، ق11 ، ش177 ، م115، النساء: الواحه ، ق2 ، ش2 ، م576 أزرق 18، ت: 50555777، 55985566.