وفيات يوم الاثنين 21 اكتوبر 2019

أحمد عبدالعزيز راشد المذن، 59 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية ، ق 11 ، ش 115 ، م 18، النساء: الروضة ، ق 2 ، ش 23 ، م 28، ت: 66244338 ، 22571707.

جميل موسى محسن الدوسري، 73 عاماً، شيع ، الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: العقيلة ، ق 3 ، ش 337 ، م 38، ت: 69999390.

فؤاد حسن عبدالخضر العلي، 57 عاماً، شيع، الرجال: مسجد مقامس ، الرميثية، النساء: الرميثية ، حسينية الكوت ، شارع حسن البنا ، مقابل مسجد زين العابدين،ت: 97929915، 94121117،99445090.

عبدالحميد عبدالحسين كرم ناصر، 38 عاماً، شيع، الرجال: مسجد الامام الحسن ، بيان، النساء: صباح الأحمد ، ق 1 ، ش 105 ، م 167،ت: 97818119، 97896955.

دوبة محمد عوض المطيري، أرملة، حمود حجار عايض المطيري، 72 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: العارضية ، ق 10 ، ش 1 ، ج 11 ، م 2، ت: 99994027.

دلال حسين السنين، أرملة، راشد عبدالله الوهيب، 91 عاماً، شيعت، الرجال: جنوب السرة ، السلام ، ق 5 ، ش 520 ، م 5، النساء: الزهراء ، ق 8 ، ش 802 ، م 189، ت: 99806988، 99080130.

موضي فهد يعقوب البدر، 77 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان البدر ، شارع الخليج العربي، النساء: الشويخ ، ق 1 ، ش 14 ، م 14،ت: 22461888، 24811058،22461444.

لطيفة جاسم محمد الزيد، أرملة ، ناصر عبدالله الروضان، 86 عاماً، التاسعة صباح غد الثلاثاء، الرجال: شرق ، ديوان الروضان، النساء: السرة ، ق 6 ، ش 6 ، م 16، ت: 25331300، 25317750.

مشاعل طلال صبحي نصار، زوجة ، احمد جمعه حمد التميمي، 32 عاماً، تشيع في التاسعة صباح الثلاثاء، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: صباح السالم ، ق 4 ، ش 22 ، م 9، ت: 99645088، 65155507.

مريم مال الله رجب، أرملة ، علي موسى البصيري، 78 عاماً، شيعت، الرجال: سلوى ، ق 3 ، شارع المسجد الأقصى ، حسينية سيد محمد، النساء: الرميثية ، ق 9 ، شارع أسامة بن زيد ، حسينية ام البنين الاربعة، ت: 99708589.

مريم محمد صالح العدساني، 71 عاماً، تشيع الثلاثاء بعد صلاة العصر، الرجال: ديوان العدساني ، كيفان ، ق 5 ، خلف مخفر شرطة كيفان، النساء: كيفان ، ق 4 ، شارع عبدالعزيز الصرعاوي ، م 6، ت: 99021999، 97441487.

عيسى مصطفى مزعل العنزي، 86 عاماً،شيع، الرجال: مسجد النقي ، الدسمة، النساء: الشهداء ، ق2 ، ش201 ، م25، ت: 99403973.