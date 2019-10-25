وفيات يوم الجمعة 25 اكتوبر 2019

هاجر محمد احمد غلوم أرملة، عبدالصمد محمد سالم 72 عاماً «شُيعت» الرجال: الرميثية ، ق 10 ، مسجد مقامس – النساء: الرميثية ، حسينية العترة الطاهرة، ت: 66761960 – 66095759.

تركي دبوس تركي الدبوس 30 عامًا «شُيع» الرجال: الفحيحيل ، ديوان الدبوس – النساء: الفحيحيل ، ق 10 ، شارع الأحنف ابن قيس ، م 5، ت: 23925811 – 23911762.

قمره ناصر زهيميل المطيري أرملة، فهاد عبدالرحمن المنير، 94 عاماً «شيعت» الرجال: العزاء في المقبرة فقط – النساء: العديلية ، ق 2 ، ش 28 ، م 8، ت: 66404001 – 22511007.

حسين عبدالنبي إبراهيم محمد علي الصايغ 72 عاماً «شُيع» الرجال: المنصورية ، حسينية الأوحد – النساء: الرميثية ، حسينية الطالبين، ت: 99469435 – 99484405.

منيرة بحر علي البحر أرملة، صالح فهد الرغيب، 79 عاماً «شُيعت» الرجال: الروضة ، ق 3 ، شارع شهاب البحر ، م 1 – النساء: الروضة ، ق 3 ، شارع شهاب البحر ، م 3، ت:97888128.

فوزية علي خلف الطواش أرملة، أحمد سليمان الرشدان 64 عامًا بعد صلاة عصر «غد السبت» الرجال: النزهة ، ق 3 ، ش 34 ، م 15 ، على الدائري الثالث مقابل الروضة – النساء: اليرموك ، ق 3 ، شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز ، م 8، ت: 99825574 – 66135151.

طيبة سليمان السجاري أرملة، حمد ناصر الدعيج 92 عاماً التاسعة صباح «غد السبت» الرجال: القادسية، شارع عبدالعزيز الدعيج ، م59 ، ديوان الدعيج – النساء: مشرف ، ق 3 ، ش 8 ، م 8، ت: 90906689.