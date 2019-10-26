وفيات يوم السبت 26 اكتوبر 2019

غازي فهد سيف بن هبله الغانم 66 عاماً «شُيع» الروضة ، ق 5 ، شارع احمد صالح السبيعي ، م 22، ت: 98888813.

يحيى عبدالله صالح الحجيلان 65 عامًا التاسعة «صباح غد الأحد» الرجال: اليرموك ، ق 4 ، الشارع الأول ، م 42 ، مقابل المطار القديم – النساء: السرة ، ق 4 ، ش 10 ، م 61، ت: 97280048.

فوزية علي الطواش أرملة ، احمد سليمان الرشدان 64 عاماً «شُيعت» الرجال: النزهة ، ق 3 ، ش 34 ، م 15 ، على الدائري الثالث – النساء: اليرموك ، ق 3 ، شارع عبدالعزيز بن باز ، م 8، ت: 99825574 – 66135151.

صديقة عبدالله محمد نوري أرملة ، إبراهيم محمد هادي، 77 عاماً «شُيعت» الرجال: الخالدية ، ق 1 ، شارع عبداللطيف البرجس ، م 3 – النساء: حطين ، ق 4 ، ش 421 ، م 3، ت: 99780909 – 96641224.

عبدالرسول أحمد كرم إبراهيم 73 عاماً التاسعة «صباح غد الأحد» الرجال: مسجد الامام الحسن ، بيان – النساء: ضاحية مبارك العبدالله ، غرب مشرف ، ق1 ، ش101 ، مبارك بن محمد بورسلي ، م20 «العزاء فترة العصر فقط»، ت: 55512266.