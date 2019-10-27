وفيات يوم الاحد 27 اكتوبر 2019

خليفة سعد مبارك القفيدي العازمي، 70 عاماً، «شيع»، الرجال: حطين، ق3، ش302، م13، ت: 99009558، النساء: حطين، ق3، ش304، م13، ت: 97940299

محمد مشعان فهد المشعان، 69 عاماً، «شيع»، الرجال: الشامية، ق5، ش سليمان المشعان، ديوان المشعان، ت: 99999048، النساء: الفردوس، ق6، ش الأول، ج8، م15، ت: 90011144

رقية محمد عبدالله الكندري، زوجة، عيسى أحمد عبدالرحمن الفارسي، 49 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشعب، ق4، ديوان الكنادرة، ت: 94922252، النساء: العدان، ق8، ش2، م2، ت: 66441177

جعفر محمد حسين بوحمد، 73 عاماً، «شيع»، حسينية آل بوحمد، ت: 51766665

محمد سعود عبدالله العصيمي، 69 عاماً، «شيع»، الرجال: الزهراء، ق2، ش214، م22، ت: 96969997، النساء: الفيحاء، ق1، ش منصور الأنبعي، م13، ت: 99191249

سعدية عبدالفتاح قطب الغنام، أرملة، حمود مطلق حمود الصلال، 70 عاماً، «شيعت»، الرجال: النهضة، ق1، ش108، م6، ت: 50925005، النساء: عبدالله المبارك، ق1، ش130، م17

نورة سليمان الكبان، أرملة، هلال حمد الدريويش، 77 عاماً، «شيعت»، الرجال: فهد الأحمد، ق1، ش129، م19، ت: 99999792، النساء: مشرف، ق6، ش5، ج2، م19

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