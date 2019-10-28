وفيات يوم الاثنين 28 اكتوبر 2019

نجيبة سعد عبدالكريم السعد، 62 عاما، «شيعت»، رجال: عبدالله المبارك، ق9، ش909، م13،ت: 97822535، نساء: العدان، ق4، ش6، م31،ت: 66461511.

صغرى حاجي حسن بارون، 61 عاما، «شيعت»، رجال: غرب مشرف، مسجد الوزان،ت: 99079121، نساء: الرميثية، حسينية أم البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد،ت: 99208294.

موضي جبار ربيع، أرملة/فاضل فارس ربيع، 83 عاما، «شيعت»، رجال: بيان، ق6، ش4، ج2، م7،ت: 66500561، 99081719، نساء: الفنيطيس، ق7، ش702، م170، الدور الأرضي،ت: 97305335.

علي محمد الخميس الهاجري، 91 عاما، «شيع»، رجال: خيطان الجنوبية، ق3، ش92، م70،ت: 99038736، نساء: السلام، ق6، ش607، م24،ت: 97890999.

محمود السيد عبدالوهاب الرفاعي، 75 عاما، «شيع»، رجال: الشامية، ق6، شارع يوسف الغانم، ديوان الرفاعي،ت: 52222254، نساء: العديلية، ق3، شارع سلطان الكليب، ج38، م1.

فالح مصلط فهران العدواني، 59 عاما، «شيع»، رجال: اشبيلية، ق2، شارع خليفة النصافي، مقابل الدائري السادس، م17،ت: 99664182، 66060611، نساء: اشبيلية، ق4، ش414، م33،ت: 99997408.

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