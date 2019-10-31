وفيات يوم الخميس 31 اكتوبر 2019

صغرى حاجية محمد شمساه أرملة، حبيب صفر سناسيري 76 عاماً «شُيعت»، سلوى ، حسينية الامام الحسين ، ق1 ، ش7 ، م27، ت:66613937 – 99700480.

نورة خالد سليمان المسما 52 عاماً «شُيعت» الرجال: في المقبرة فقط – النساء: صباح الناصر ، ق3 ، ش20 ، م35، ت: 66155353 – 97204777.

غنيمه محمد عبدالملك زوجة، عبدالجبار محمد الكندري 79 عاماً «شُيعت»، الرجال: الشعب ، ديوان الكنادره – النساء: السرة ، ق2 ، ش9 ، م17،ت: 99377467 – 99777554.

عثمان سعود عبدالله العصيمي 78 عاماً «شُيع» الرجال: الزهراء ، ق2 ، ش214 ، قسيمة 473 ، م22 – النساء: قرطبة ، ق4 ، الشارع الأول ، ج12 ، م14، ت: 99998841.

أمينة عبدالرزاق عثمان الشارخ أرملة، خالد عبداللطيف عثمان الشارخ 84 عاماً «شُيعت» الرجال: ديوان الشارخ ، الروضة ، ق5 ، ش مشاري الروضان ، م19 – النساء: النزهة ، ق2 ، ش عبدالرحمن الفارس ، م29، ت: 69095050 – 99666093.

حصه محمد حمد الرومي 91 عاماً «شُيعت» الرجال: ديوان الرومي ، الدعية ، ق2 ، ش راشد بن أحمد الرومي – النساء: اليرموك ، ق2 ، ش3 ، جادة 1 ، م30، ت: 66544982.

عائشة راشد المنزًل أرملة ، مبارك راشد مفرح الزيد 78 عاماً غدا «بعد صلاة الجمعة» بمقبرة صبحان الرجال: هدية ، ق 5، ش 7، م 10 – النساء : الرقة ، ق1، ش 5، م 124، ت: 94938393 – 96669700.