وفيات يوم الاحد 3 نوفمبر 2019

نوره محمد فاجر السور، 68 عاما، «شيعت»، رجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55510101، نساء: عبدالله المبارك، ق8، ش810، م59.

كريمة محمد حمود غنام، 70 عاما، «شيعت»، رجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55596570، نساء: الجابرية، ق9، ش6، م43، ت: 98988777.

محمد عبدالله مذكر القوبع، 54 عاما، «شيع»، رجال: اشبيلية، ق2، ش204، م11، ت: 60000010، نساء: الفروانية، ق2، ش ناصر الحمد 146، م79.

أمينة علي حسن بوناشي، زوجة، عبدالله يوسف بوناشي، 84 عاما، تشيع التاسعة من صباح الاثنين، رجال: حطين، ق1، شارع علي الهيب «10»، م55، ت: 99648900، نساء: العدان، ق2، ش86، م1، ت: 99429544.