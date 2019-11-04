وفيات يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019

محمد حسين صفر العبدالرحمن، 65 عاماً، شيع، الرجال: غرب مشرف ، مسجد الوزان ، بجانب ارض المعارض، النساء: صباح السالم ، ق 6 ، ش 1 ، ج 12 ، م 2.

صلاح عبداللطيف العبداللطيف الدعي، 60 عاما، شيع، الرجال: خيطان ، ق 5 ،ش 40 ، م 21 ، ديوان الدعي، النساء: جنوب السرة ، الزهراء ، ق 8 ،ش 800 ، م 18،ت: 90993018، 99010266.

زمزم محمد حجي اسطى بهبهاني، 69 عاماً، شيعت، الرجال: حسينية معرفي الجديدة، النساء: الدسمة ، ق 2 ، ش 25 ، م 7،ت: 99100553.

وليد خالد عثمان النصر الله، 60 عاماً شيع، يشيع التاسعة صباح الثلاثاء، الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق 4 ، شارع صنعاء ، ديوان النصر الله، النساء: كيفان ، ق 2 ، شارع فهد براك الصبيح ، م 13،ت: 22560810، 99024406.