وفيات يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019

منيرة عبداللطيف إبراهيم الحوطي 91 عاماً «شُيعت» الرجال: الشامية ، ق 9 ، شارع محمد حمود الشايع ، ديوان الحوطي – النساء: الروضة ، ق 3 ، ش 30 ، م 16، ت: 66366222 – 22521435.

عبدالعزيز محمد سالم الحمدان 88 عاماً «شُيع» الرجال: الفنطاس ، ق 2 ، ش 13 ، مقابل مسجد الحمدان ، ديوان الحمدان – النساء: العقيلة ، ق 4 ، ش 411 ، م 163، ت: 99786593 – 66900990.

عبدالله ناصر عبدالله العصفور 23 عاماً «شُيع» الرجال: اليرموك ، ق 3 ، شارع يوسف أحمد الثاقب ، م 12 – النساء: مشرف ، ق 4 ، ش 6 ، م 6،ت: 97509875.

كلثوم عبدالله أحمد الكندري زوجة، عبدالله محمد الكندري 62 عاماً «شُيعت» الرجال: الشعب ، ديوان الكنادره – النساء: صباح الناصر ، ق 7 ، ش 50 ، م 9، ت: 65558859 – 99999085.

حصه علي حسين الملا أرملة، عيسى إسماعيل الأنصاري 65 عاماً «شُيعت» الرجال: العمرية ، ق 3 ، ش 3 ، م 53 – النساء: العارضية ، ق 10 ، ش 1 ، ج 15 ، م 35، ت: 66906088 – 67780813.

حماد محمد صالح الحماد 79 عاماً التاسعة من صباح «غد السبت» ببمقبرة صبحان، الرجال: سلوى ، ق 6 ، شارع المتنبي ، م 10 – النساء: سلوى ، ق 6 ، ش 11 ، م 5، ت: 55444464.

عادل جاسم محمد الزيد 55 عاماً «شُيع» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنه – النساء: الدوحة ، ق 1 ، ش 6 ، م 43، ت:99612384.