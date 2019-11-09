وفيات يوم السبت 9 نوفمبر 2019

محمد جاسم شرهان كرم، 57 عاماً، «شيع»، الرجال: غرناطة، خيمة على الطريق الساحلي، ت: 55277727، النساء: الأندلس، ق10، ش6، م144.

فهد بخيت فهد العتيبي، 64 عاماً، «شيع»، الرجال: جنوب الأحمدي، ق1، ش20، م661، ت: 99993067، النساء: القصور، ق7، ش35، م12، ت: 94000999.

خالد علي عبدالله الماص، 33 عاماً، «شيع»، الرجال: مشرف، ق5، ش7، ج1، م8، ت: 99018114 – 99019810، النساء: مشرف، ق6، شارع المسجد الأقصى، م55، مقابل غرب مشرف، ت: 65500085.

مشاري بدر مشاري الخبيزي، 19 عاماً، «شيع»، الرجال: الخالدية، ق4، ش44، م14، ت: 99715512 – 99805091، النساء: صباح السالم، ق11، الشارع الثاني، م21، ت: 97744396.

أحمد سهيل فرحان مبارك، 20 عاماً، «شيع»، الرجال: جنوب السرة، الزهراء، ق5، ش502، م7، ت: 60002626، النساء: صباح السالم، ق7، ش1، ج6، م34، ت: 99603107.

عمر خالد سليمان الستلان، 16 عاماً، «شيع»، الرجال: الشهداء، ق4، ش412، م3، ت: 99039350 – 90009644، النساء: حطين، ق4، ش416، م61، ت: 96998856.

نوال أحمد علي اسطى أحمد بهبهاني، أرملة، أحمد زيد الكيلاني، 80 عاماً، «شيعت»، الرجال: الحسينية الجديدة، شرق، بجانب بنك الكويت الوطني، المبنى الرئيسي، ت: 99779888، النساء: الجابرية، ق12، ش7، م11، العزاء اعتباراً من صباح الأحد.

مسعود يوسف حمود فهد العتيبي، 23 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الأحد، الرجال: الفيحاء، ق8، ش88، م17، ت: 55888980، النساء: النهضة، ق1، ش109، م21، ت: 90012429.

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