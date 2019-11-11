وفيات يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019

ثامر جهز عسكر المطيري، 21 عاماً، شيع، هدية ، ق 5 ، ش 8 ، م 25،ت: 99664255، 97970655.

ساجدة عبدالرزاق أحمد الدليمي، زوجة ، عبدالوهاب عبدالله الدهيِّم، 63 عاماً، شيعت، الرجال : عبدالله المبارك ، ق 5 ، ش 12 ، رئيسي مقابل سور الجامعة ، م 47، النساء: العارضية ، ق 11 ، ش 4 ، ج 2 ، م111،ت: 99011337، 55404840، 97758333.

محمد بدر علي نواف العنزي، 17 عاماً، شيع، الأندلس ، ق 8 ،ش 7 ، م 3، ت: 51111152، 99999945.

رسمية سردار صادق، زوجة ، علي حسن صادق، 81 عاماً، شيعت، الرجال: حسينية البلوش ، الجابرية، النساء: الجابرية ، ق 7 ، ش 5 ، م 36،ت: 97144363،99403045،66212210، 99665085.

محمد وراد حوران الوراد، 29 عاماً، شيع، الرجال: الفحيحيل ، ق 9 ، ش 18 ، م 9، النساء: علي صباح السالم ، ق 5 ، ش 35 ، م 14،ت: 99997247.

وضحة بداح الزاروط، زوجة ، مبارك فراج الزاروط، 70 عاماً، شيعت، الرجال: جابر الأحمد ، ق 7 ، ش 740 ، م 1269، النساء: شمال غرب صليبيخات ، ق 1 ، ش 125 ، م 687، ت: 99781877، 99638837.