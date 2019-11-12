وفيات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

اشرف محمد غلوم طالب زوجة، العبدي إبراهيم العنزي 60 عاماً «شُيعت» الرجال: مسجد الوزان ، مقابل ارض المعارض ، مشرف – النساء: حسينية الانوار ، صباح السالم ، ق5 ، ش1 ، ج6 ، م34، ت: 65000510 – 67670660.

صالح ناصر منصور عيسى الدلال 33 عاماً «شُيع» الرجال: مسجد الامام الحسن ، بيان، النساء: حسينية ام البنين ، الرميثية على الدائري الخامس، ت: 94409299.

فاطمة عبدالرحمن عباس بن حسين 78 عاماً «شُيعت» الرجال: مسجد النقي ، الدسمة – النساء: حسينية سيد علي الموسوي ، بجانب حسينية معرفي ، شرق، ت: 99040140 – 50255585.

حفصة السيد إبراهيم السيد حسين الرفاعي 88 عاماً «شُيعت» الرجال: المنصورية ، ديوان هاشم الرفاعي ، ق2 ، ش26 ، م20، النساء: الشامية ، ق3 ، ش36 ، م1، ت: 99935535 – 66695666.

تيسير خليل إبراهيم الدوسري، 57، «شُيع» الرجال: خيطان ، ق10 ، ش20 ، م29 – النساء: الشهداء ، ق4 ، ش404 ، م41، ت: 99902332.

غنيمة علي خليل القطان أرملة، صالح عبدالوهاب الطريمان 79، «شُيعت» الرجال: ديوان القطان الفواز ، بيان ، خلف بيت التمويل الكويتي – النساء: الروضة ، ق1 ، شارع علي سليمان ابوكحيل ، م18، ت: 97226633 – 99336557.

معاذ فهد إسماعيل الفهد 68 عاماً التاسعة صباح «غد الأربعاء»، الرجال: جنوب السرة ، السلام ، ق2 ، ش221 ، م103 ، ديوان الفهد مقابل مسجد الصباح وفرع الجمعية، النساء: العدان ، ق7 ، ش2 ، م41، ت: 99779749 – 52225281.

عبدالرزاق عيد السهيل 50 عاما «شُيع» الرجال: ضاحية عبدالله المبارك ، ديوان السهيل ، ق2 ، ش3 ، م1 ، مقابل مواقف مدرسة قتادة بن النعمان، النساء: ضاحية عبدالله المبارك ، ق5 ، ش506 ، م39، ت: 66663397.

مرزوق عياد معتاد الرشيدي 84 عاماً «شُيع» الصباحية ، ق3 ، ش6 ، م290، ت: 99885351.

حسنة عوض بطي الرشيدي، أرملة، عبد الله عيد العيفان 78 عاماً بعد صلاة «عصر الأربعاء» العارضية ق 2 ، ش 6 ، م 27، ت: 90097210.

طيبة يوسف المرزوق 82 عاماً 9 «صباح الأربعاء» الرجال: الشامية ، ديوان المرزوق ، ق 7 ، ش 77 ، م 14 – النساء: الشويخ السكنية ، ق 1 ، ش 14 ، م 9، ت: 24816890 – 94447770.