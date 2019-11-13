وفيات يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019

راشد عبدالعزيز جاسم بن سلامة، 65 عاماً، شيع، الرجال: عبدالله المبارك ،ق 5 ،ش 525 ،م 16، النساء: الشويخ ،ق 2،شارع احمد الفوزان ،م 32، ت: 99098098،66580625، 99053993.

شمه عايد الغريب العازمي، أرملة ، فرحان عيد الغريب، 88 عاماً، شيعت، الرجال والنساء: سلوى ،ق 8 ،شارع سالم الحريص ،م 26، ت: 66920482،50120090.

مرزوق سعود سعد النومس، 54 عاما، شيع، الرجال: الخيمة بمنطقة سعد العبدالله ،بجانب مسجد رقية المزيني، مقابل الدائري السادس، النساء: الجهراء ،القصر ،ق 4 ب ،ش 5 ،م 13،ت: 65545567،66114331.

موضي إبراهيم سالم المسيطير، أرملة ،محمد فهد البطي، 81 عاماً، شيعت، الرجال: بالمقبرة فقط ،الصليبيخات، النساء: الخالدية ،ق 4 ،ش 48 ،م 8، العزاء يوم الخميس فقط، ت:96643616،90077770

شارع دليميك طلق عجير العازمي، 76 عاما، شيع، صباح السالم ،ق 13 ،شارع الثاني ،ج 10 ،م 22،ت :67000853.

فيصل عبداللطيف عبدالله الحسن، 28 عاماً، شيع، الرجال: جابر العلي ،ق 7 ،ش 5 ،م 13، النساء: الرقة ،ق 4 ،شارع الرقة ،م 109،ت: 69099979، 55242252

جواد محمد خليل الخميس، 71 عاماً، شيع، الرجال: المنصورية ،حسينية المشموم، النساء: بيان ،ق 8 ،شارع الأول ،ج 6 ،م 45، ت: 97836689.

رباب صالح عبدالحسين، 72 عاماً، تشيع الخميس التاسعة صباحاً، الرجال: حسينية الاوحد ،المنصورية، النساء: الشعب ،ق 6 ،شارع الزبير بن العوام ،م 5، ت: 99081800.

سليمة شعبان عبدالواحد، زوجة ،مرزوق علي فايز الكريديس، 69 عاماً، شيعت، الرجال: الجهراء القديمة ،ق 1 ،شارع عبدالله بن جوعان ،م 21، النساء: الجهراء القديمة ،ق 1 ،ش 3 ،ج 6 ،م 5، ت: 97401110، 98089849.

عدنان علي سليمان الشرجي، 55 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الخميس، الرجال: حطين ،ق 4 /ش 412 ،م 8، النساء: الزهراء ،ق 5 /ش 516 ،م 7، ت: 99080355.