وفيات يوم الخميس 14 نوفمبر 2019

ناصر محمد ناصر الساير،90 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق3 ، ش عبدالوهاب الفارس ديوان بدر وناصر محمد الساير، النساء: ضاحية عبدالله السالم ، ق3 ، ش عبدالوهاب الفارس م8،ت: 22551569.

مهدي حسن صالح بو عباس، 84 عاماً، شيع، الرجال: حسينية الياسين، النساء: الدعية ، ق4 ، ش44 ، م12،ت: 99739700، 97588848.

فاطم زيد مرزوق المطيري، 80 عاماً، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: سعد العبدالله، ق4،ش423،م196،ت: 60431112، 99723321.

فاطمة ناصر مسباح المسباح، 57 عاماً، تشيع في التاسعة من صباح الجمعة، الرجال: الشعب ، ق1، شارع المنامة، ديوان خالد المسباح، النساء: الشعب ، ق1، ش18،م6،ت: 97321433، 99969383،66100506، 22654448.