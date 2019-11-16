وفيات يوم السبت 16 نوفمبر 2019

أمينة محمد كلندر علي، 75 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة ، الشعب، النساء: السرة ، ق 1 ، ش 14 ، م 27،99226637، 25317473

عائشة علي خليفة العميري، 80 عاماً، أرملة ، إبراهيم عبدالله الهنيدي، شيعت، الرجال: العديلية ، ق 2 ، ش 21 ، م 10 ، ديوان العميري، النساء: العديلية ، ق 3 ، شارع عيسى العسعوسي ، على الدائري الرابع ، م 26، ت: 99737644،99004095.

فهد عبدالرحمن محمد البناين 59 عاماً، يبعد صلاة عصر الأحد، الرجال: العديلية ، ق 1 ، شارع عبدالله الهاجري ، م 17 ، النساء: الزهراء، ق 5 ،ش 502 ، م 13، 98884210، 66617935.

غلوم عبدالله قاسم، 90 عاماً، يشي في التاسعة صباح الأحد، الرجال: الجابرية ، حسينية البلوش ، ق 11 ، ش 108، النساء: حسينية ام البنين ، الرميثية، ت: 99614271.