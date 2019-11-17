وفيات يوم الاحد 17 نوفمبر 2019

موضي محمد مناع المطيري، أرملة ، مجبل ابن صحين المطيري، 77 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، النساء: النسيم ، ق 1 ، ش 5 ، م 466 أزرق 4، ت: 66600422.

محمود خليل علي دشتي، 62 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية ، حسينية عقيلة الطالبين، النساء: الرميثية ، ق 2 ، ش 22 ، م 6، ت: 69000900.

مريم محمد حسن، أرملة ، يوسف إبراهيم السلمان، 83 عاماً، شيعت، الرجال: السرة ، ق 1 ، ش 8 ، م 39، النساء: السلام ، ق 7 ، ش 716 ، م 53، ت: 99659111.

اقريه حمير مبارك الرشيدي، أرملة ، محبوب حتروش أبا العريف الرشيدي، 83 عاماً، شيعت، الرجال: الفردوس ، ق 6 ، ج 13 ، م 51، النساء: الفردوس ، ق 6 ، ج 10 ، م 22، ت: 60306565.

فاطمة إبراهيم عبدالرحمن الكندري، أرملة ، علي محمد احمد الكندري، 93 عاماً، شيعت، الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة، النساء: الرقة ، ق 3 ، ش 6 ، م 24، ت: 23941495.

خالد ناصر علي، 43 عاماً، شيع، الرجال: بيان ، مسجد الامام الحسن، النساء: بيان ، ق 7 ، ش الأول ، ج 9 ، م 33، ت: 99571353، 25396969.

علي حسين علي حسين، 75 عاماً، شيع، الرجال: القرين ، ق 1 ، ش 39 ، م 2، النساء: جابر الأحمد ، ق 7 ، ش 748 ، م 1360، ت: 66144481، 97820117.

مشعل علي شريده العازمي، 16 عاماً، شيع، الرجال: الصباحية ، ق 1 ، ش 7 ، م 323، النساء: الظهر ، ق 3 ، ش 3 ، ج 2 ، م 9، ت: 50644560.

فهد محمد الذروه الهاجري، 80 عاماً، يشيع في التاسعة صباحاً، بمقبرة صبحان، الفحيحيل ، ق 4 ، ش 2 ، م 152، ت: 51165119، 97632874.