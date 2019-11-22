وفيات يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019

خليل موسى محمد موسى الموسى 66 عاماً «شيع» الرجال: المنصورية ، حسينية الأوحد ، ابتداء من يوم السبت – النساء: الجابرية ، ق 11 ، ش 4 ، م 10 ، ابتداء من يوم السبت،ت: 96686113.

هيلة سليمان صالح القوسي زوجة، صالح سليمان المجيدل، 73 عاماً «شيعت» الرجال: الخالدية ، ق 2 ، ش سالم بن علي بوقماز ، م 7 – النساء: كيفان ، ق 5 ، ش 58 ، م 8، ت: 99518160.

سعاد عبدالله يوسف بوناشي 48 «شيعت» الرجال: عبدالله المبارك ، ق 2 ، ش 212 ، م 25 – النساء: العدان ، ق 2 ، ش 86 ، م 1، ت: 98978978 – 96603085 – 97979533.

صعب عبدالله الفهد اللافي 56 عاماً «شيع» الرجال: الجهراء القديمة ، ق 2 ، ش عبدالله بن جدعان ، م 70 – النساء: الأندلس ، ق 11 ، ش 6 ، م 179، 55772448 – 60377789.

كتيبه إبراهيم العيسى الشدّي أرملة، السيد مساعد السيد إبراهيم العبدالرزاق الطبطبائي 83 عاماً بعد صلاة عصر «غد السبت» الرجال: النزهة ، ق 1 ، ش الثعالبي ، ديوان الطبطبائي – النساء: كيفان ، ق 6 ، ش النابغة ، م 25

ذياب خلف القريع الفضلي 77 عاماً «شيع» الجهراء القديمة ، ق 1 ، ش 2 ، م A 11 ، ت: 50508084 – 96931112.