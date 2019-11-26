وفيات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

سهام رشدي سعيد الشوا، أرملة، عادل عبد الفتاح نسيبه 93 عاماً بعد صلاة عصر غد الأربعاء،: العديلية ، ق 3 ، ش 33 ، م 4، ت: 99757627.

عماد يوسف العنزي 57 عاماً «شيع»، الرجال: اليرموك ، ق2 ، شارع عبد العزيز بن باز ، م11 – النساء: قرطبة ، ق1 ، ش5 ، م4، ت: 97894441.

سعود عبد العزيز اليوسف 63 عاماً «شيع» العدان ، ق7 ، ش4 ، م23، ت: 99454885 – 66299996.

حمود منصور الخالدي 75 عاماً «شيع» الاندلس ، ق10 ، ش20 ، م23، ت: 99077552 – 99025454.

فاطمة حسين صالح السماك زوجة، تركي عمران المتروك 77 عاماً «شيعت» الرجال: مسجد البحارنه ، الدعية – النساء: الرميثية ، ق7 ، شارع حسن البنا ، ج77 ، م4، ت: 55877688.