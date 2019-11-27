وفيات يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019

عبدالله مصلح الشلاحي، 79 عاماً، شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: خيطان ، ق 10 ، ش 8 ، م 29، ت: 97774174.

راشد هلال الصواغ، 91 عاماً، شيع، الصباحية ، ق 4 ، ش 13 ، م 65،ت: 66808889.

هله ربيعان سليمان السعيدي، أرملة ، نومان مزيد جديع السعيدي، 82 عاماً، شيعت، الرجال: الجهراء ، القصر ، ق 3 ، شارع سعيد بن جبير ، م 18، النساء: العيون ، ق 3 ، ش 3 ، م 106،ت: 99759955.

عائشة محمد خليفة الحليل، 79 عاماً، شيعت، الرجال: العديلية ، ق 2 ، ش 24 ، م 10، النساء: النزهة ، ق 2 ، شارع شملان بن سيف ، م 13، ت: 97260765،99049579.

سبيكة محمد حسن عبدالله ماحسين، أرملة ، بدر نادر مطلب كرم، 80 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد الوزان ، ضاحية مبارك العبدالله، غرب مشرف، النساء: حسينية الامام علي بن ابي طالب ، ضاحية عبدالله المبارك ، غرب الجليب ، ق 8 ، ش 805 ، م 5، ت: 66263546، 99868457.

شهربان عبدالحميد إسماعيل الكندري، أرملة ، صالح محمد الخباز، 87 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الخميس

الرجال: ديوان الكنادرة ، الشعب، النساء: العدان ، ق 8 ، ش 5 ، م 10، ت: 67707861، 99553323، 99926262.

اصيلة احمد راشد، ارملة ، حسين عبدالله الفودري، 87 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الخميس، الرجال: العدان ، ق 6 ، ش 6 ، م 10، النساء: العدان ، ق 8 ، ش 14 ، م 31، ت: 99117152،66268080.