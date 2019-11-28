وفيات يوم الخميس 28 نوفمبر 2019

إقبال جمال عبداللطيف جاسم الخليفة زوجة، نواف العنزي، 36 عاماً «شُيعت» الرجال: أبو فطيرة ، ق4 ، ش240 ، م272 – النساء: غرب مشرف «مبارك العبدلله» ، ق3 ، ش319 ، م16، ت: 55800757 – 95573367.

مثيب محمد المثيب العتيبي 70 عاماً «شيع» العارضية ، ق8 ، ش7 ، ج2 ، م20، ت: 69099960 – 50957755 – 51558448.

نورية عبدالله المشاري الكليب زوجة، بدر يوسف بن حسين الرومي، 78 «شُيعت» الرجال: ديوان الكليب ، كيفان ، ق3 ، مقابل الدائري الثالث – النساء: العديلية ، ق1 ، ش عبدالعزيز الراشد ، ج16 ، م7، ت: -.

حسين فهد ناصر العتيبي 52 عاماً «شُيع» الرجال: أم الهيمان ، ق5 ، ش9 ، م1 – النساء: أم الهيمان ، ق5 ، ش27 ، م67،ت: 99996812.

غلوم أبل ملك 89 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية عقيلة الطالبيين ، الرميثية ، ق5 ، ش المسجد الاقصى – النساء: الرميثية ، ق9 ، ش أسامة بن زيد ، ج93 ، م38 حسينية أم البنين الاربعة،ت: 99600826 – 66272777.

عبدالجليل أحمد المحمود 84 عاماً التاسعة من صباح «غد الجمعة» الرجال: مسجد البحارنة ، الدعية – النساء: الجابرية ، ق8 ، ش4 ، م4B، ت: 94989069.

محمد علي محمود جعفر 57 عاماً «شُيع» الرجال: الجابرية ، حسينية البلوش – النساء: صباح السالم ، ق7 ، ش2 ، ج4 ، م30 «عصرا فقط»، ت: 67777003 – 96688338.

أمينة محمد حسن، أرملة حسين رضا قمبر 86 عاماً، التاسعة من صباح غد الجمعة – الرجال : القرين ، ق 1 ، ش 40 ، م 46 -النساء : السالمية ، ق 12 ، ش أبو ذر الغفاري ، ج 7 ، م 9، ت: 97696962 – 66565509.