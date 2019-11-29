وفيات يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019

عبد الرزاق إبراهيم الخلف 74 عاماً «شُيع»، الرجال: صالة دسمان – النساء: مدينة صباح الأحمد ، ق 4 ، ش 427 ، م 789، ت: 66700596.

عبدالله محمد محمود العوضي 67 عاماً «شُيع» الرجال: الدعية ، ديوان العوضي ، ق 3 ، مقابل الجمعية الرئيسية – النساء: السالمية ، ق 4 ، ج 5 ، شارع البحرين ، م 7، ت: 99909839 – 99737941.

عادل إسماعيل محمد الصغير 66 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد – الرجال: السرة ، ق 6 ، شارع محمد يوسف الرومي ، م 37 أ – النساء: الشامية ، ق 8 ، شارع عبدالله مجرن الرومي ، م 38، ت: 51444173 – 50717070 – 99657410.

حمدان مرزوق الفيله الرشيدي 72 عاماً «شُيع» الرجال: اقتصر على المقبرة فقط – النساء: الفنطاس ، ق 3 ، ش 14 ، م 12، ت:60002702.