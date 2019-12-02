وفيات يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019

عبدالرحمن حسن احمد الكندري، 73 عاماً، شيع، الرجال : الشعب ، ق 4 ، ديوان الكنادرة، النساء: العارضية ، ق 3 ، ش 7 ، م 44،ت :90907011، 24892957.

زهرة عبدالله محمد، أرملة ، جاسم سليمان بوغيث، 77 عاماً، شيعت، الرجال: الرميثية ، ق 5 ، شارع شاهين الغانم ، ج 55 ، م 17، النساء: عبدالله المبارك ، ق 7 ، ش 706 ، م 13، ت: 99842055، 99646605،99743053.

صالح مصطفى ياسين المصطفى، 56 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر غد الثلاثاء، الرجال: القصور ، ق 7 ، ش 40 ، م 17، النساء: الدسمة ، ق 3 ، ش 37 ، م 16، ت: 94052333، 69604060

دلال احمد تشو كرم، زوجة ، علي عبدالله القلاف، 56 عاماً، 56 عاماً، شيعت، الرجال: الدعية ، مسجد البحارنة، النساء: القرين ، ق 1 ، ش 29 ، م 13 ، حسينية ام حسين السليم،ت : 97807277، 66661105.

ريتال خالد راشد الصدي، 7 أعوام، تشيع بعد صلاة عصر غد الثلاثاء، العزاء في مقبرة الصليبيخات، ت: 51007377،99036610.