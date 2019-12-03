وفيات يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

شوق خالد عبدالله بوشهري 31 عاماً «شُيعت» مسجد الوزان ، غرب مشرف، ت: 99744475 – 99953755.

موضي عبدالله عبدالمحسن الموسى السيف زوجة، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العبيدي 72 عاماً، بعد صلاة عصر غد الأربعاء، الرجال: بيان ، ق3 ، ش14 ، م35، النساء: اليرموك ، ق3 ، ش2 ، ج18 ، م9، ت: 99845410 -24819891.

مرزوقه فلاح خالد خنفور الرشيدي زوجة، عبدالله محمد فلاح الخنفور 70 عاماً بعد صلاة عصر غد الأربعاء الرجال: ديوان سعد الخنفور ، اشبيلية ، ق1 ، شارع خالد النزال، النساء: العمرية ، ق5 ، ش5 ، م39، ت: 99647748.

يوسف عبدالرحمن يوسف المزيني 78 عاماً «شُيع» الرجال: الفيحاء ، ق4 ، مقابل نادي الصم والبكم ، ديوان المزيني – النساء: السرة ، ق6 ، ش2 ، م17، ت: 25313757.

بدرية مطلق السهو أرملة، محمد إبراهيم الحوطي، 83 عاماً التاسعة صباح غد الأربعاء، الرجال: الشامية ، ديوان الحوطي ، ق9 – النساء: الروضة ، ق3 ، ش35 ، م5، ت:99400637.

مكية إبراهيم أحمد البغلي أرملة، حسين عبدالله الأمير، 80 عاماً «شُيعت»الرجال: كيفان ، ق 2 ، ش فهد براك الصبيح ، م 5، النساء: الجابرية ، ق 8 ، ش 1 ، م 29، ت: 99563553 – 99688309.