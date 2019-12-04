وفيات يوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019

شامخ فلاح سعد الرشيدي 80عاماً «شُيع» الرجال: المنقف ، ق 1 ، ش 144 ، 48، ت: 99726617 – 66151514.

فاطمة صالح محمد الربيعة أرملة ، علي يوسف الربيعة، 84 عاماً «شُيعت» الرجال: الجابرية ، ق 8 ،ش 12 ، م 11 – النساء: الجابرية ، ق 8 ، ش 1 ، م 14، ت: 99551054.

زهراء ماشاءالله رضا حسين أرملة، حبيب عبدالرحمن نوري 58 عاماً «شُيعت» الرجال: أبوفطيرة ، مسجد القدس – النساء: مبارك الكبير ، ق 5 ، ش 20 ، م 19، ت: 51583339 – 6660315.

عادل أحمد مطر الشطي 52 عاماً «شُيع» الرجال : الرميثية ، مسجد مقامس ، ابتداء من يوم الخميس – النساء: الرميثية ، حسينية ام البنين الأربعة ابتداء من الخميس بعد العصر،ت: 99015673.

بدر سحاب حميدان المويزري 56 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، الرجال : الفردوس ، ق 1 ، ش 1 ، ج 11 ، م 33 – النساء: الاندلس ، ق 4 ، ش 106 ، م 318، ت: 52222851 – 50855331.