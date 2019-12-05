وفيات يوم الخميس 5 ديسمبر 2019

حسن أحمد حسن العنزي 75 عاماً «شُيع» الرجال: القيروان ، ق3 ، ش301 ، م45 – النساء: الدوحة ، ق4 ، ش2 ، م57، ت: 67690090 – 65996363.

عبدالمحسن أحمد الفارس 84 عاماً «شُيع» ضاحية عبدالله السالم ، ق1 ، ش نصف اليوسف ، م5، ت: 99717845.

هدية صالح عبدالرحمن العسعوسي زوجة، طلال متعب الحجاب 64 عاماً «شُيعت»، الرجال: ديوان العسعوسي ، شرق – النساء: بيان ، ق11 ، ش1 ، ج7 ، م38، ت: 99639713 – 66464989.

خديجة منشد النبهان أرملة، دحام مزعل الشمري، 82 عاماً «شُيعت» الرجال: الصليبخات ، ق2 ، ش105 ، ج2 ، م13 ، مقابل مدرسة الصليبخات الابتدائية للبنات – النساء: الصليبخات ، ق2 ، ش10 ، م43 ، خلف روضة اللؤلؤ، ت: 99617838.

سلطنت عيسى زه تابي أرملة ، شعبان مردشتي، 78 عاماً «شُيعت» الرجال: الدعية، حسينية بوعليان،ق2 – النساء: العدان،ق2،ش77،م6، ت: 67003448 – 66046018.

نورية عبد الواحد راشد السدرة 63 عاماً بعد صلاة عصر غد الجمعة، الرجال: كيفان،ق6،ش64،م18، مقابل الخالدية – النساء: جابر العلي ،ق2،ش9،م23، ت:99011141 – 50599223.

احمد هلال بدر خان 58 عاماً «شُيع» الرجال : المنصورية ،حسينة الأوحد – النساء: مبارك الكبير، مسجد القدس، ت: 69991123 – 66774304.