وفيات يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019

هند بلال منصور الخرافي زوجة ، أحمد راشد محمد الدريعي 48 عاماً «شُيعت» الرجال : خيطان ، ق 10 ، شارع ناصر الجبري ، م 162 النساء: المسايل ، ق 5 ، ش 512 ، م 157، ت: 67069990 – 55600311.

زينت عباس ناصر السيف أرملة ، حسن علي صالح 77 عاماً «شُيعت» الرجال : بيان – مسجد الإمام حسن ، ق 12 – النساء: ببنيد القار – حسينية الزينبية، ت: 66880006 – 97874440.

عليه عاشور سلمان أرملة ، حفر هليل الجميلي، 76 عاماً «شُيعت» الرجال : الصليبخات ، ق 3 ، ش 114 ، ج 3 ، م 26 – النساء: شمال غرب الصليبخات ، ق 2 ، ش 211 ، م 78، ت: 99905699 – 99330061.