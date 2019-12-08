وفيات يوم الاحد 8 ديسمبر 2019

إيمان فاضل عباس الغضبان زوجة، أشرف أحمد الدسوقي 42 عاماً «شُيعت» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنة – النساء: الرميثية ، ق 1 ، ش 10 ، م 23 دار الحسن، ت: 99037313 – 65857026.

سارة مقداد كمال حسين العبدالله 3 سنوات «شُيعت» العزاء في المقبرة فقط.

سعدون أحمد عبدالرحمن العوسي 60 عاماً «شُيع» الرجال: كيفان ، ق 5 ، ش 57 ، م 21 – النساء: العدان ، ق 7 ، ش 21 ، م 8، ت: 97304449 – 99181899.

علي حسين عبدالله البحر 83 «شُيع» الرجال: ضاحية مبارك العبدالله ، ق 3 ، ش 314 ، م 18 – النساء: مشرف ، ق 2 ، ش 6 ، م 16 (عزاء النساء عصرا فقط)، ت: 66111769 – 99288885.

سالم صياح عايد الشمري 82 «شُيع» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99005353.

فاطمة حمود القلوشي أرملة، عبدالكريم إبراهيم المحارب، 76 عاماً «شُيعت» الرجال: العمرية ، ق 1 ، ش 2 ، م 12 – النساء: الروضة ، ق 1 ، ش عبدالرحمن الداخل ، م 41، ت: 96610806.

منى عبدالله عبدالحسن المتروك زوجة، عبدالله علي ذياب، 59 عاماً «شُيعت» الرجال: الدعية ، حسينية بوعليان – النساء: الدعية ، ق 4 ، ش 42 ، م 8، ت: 99002994 – 65651125.

بدر ناصر مسيب عباس 57 عاماً، «9 صباح غد الاثنين» رجال: حسينية سيد محمد ، سلوى – نساء: حسينية الإمام الحسين ، سلوى، ت: 66540065 – 97835350 – 66683717.

منى مزعل محمد السعيدي 45 عاماً «بعد صلاة عصر يوم غد الاثني»ن بمقبرة الجهراء، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99002232.

موسى مرتضى محمد عبد الله 56 عاماً «شُيع» رجال: الحسينية الاشكنانية ، ميدان حولي – ساء: حسينية أم البنين ، الرميثية (عصراً فقط)،ت: 66966961.